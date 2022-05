Bari, la città si riempie di scritte contro i vaccini e il Green Pass

Diverse scritte no-vax e no-Green Pass sono comparse in queste ore a Bari, in vari punti della città. Sfregiata la sede del distretto sociosanitario in via Giulio Petroni, vandalizzati i muri dell'estramurale, e l'ATM delle Poste Italiane vicino al Campus di Bari. Non si sa ancora se gli episodi siano riconducibili tutti alla stessa persona o allo stesso gruppo di persone.