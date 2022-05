Policlinico di Bari, un incendio divampa nel vecchio reparto di Dermatologia

BARI - Un incendio di lieve entità si è propagato poco fa all’esterno del vecchio reparto di Dermatologia del Policlinico di Bari. Nel plesso, ormai in disuso, sono in corso dei lavori. Non ci sono né pazienti, né personale sanitario nell’area di cantiere. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco subito dopo l’intervento della ditta che si occupa della manutenzione. La situazione è sotto controllo, nessun disagio per i pazienti degli altri reparti.