Bari, auto si ribalta sulla SS16: due feriti, traffico deviato sulla complanare

BARI - Maxi-tamponamento questa mattina sulla SS 16, all'altezza del km 809, nelle vicinanze dello svincolo per San Giorgio - Triggiano. Più auto sarebbero state coinvolte e una si è ribaltata, si parla di due feriti. Disagi alla circolazione, deviata sulla complanare in quanto la carreggiata è stata chiusa in direzione Nord.