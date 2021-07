Bari, disagi per i viaggiatori al Porto: lunghe attese e code

BARI - Disservizi e lunghe attese per i viaggiatori in transito al Porto di Bari: ore e ore di fila per imbarcarsi sui traghetti diretti in Grecia o in Albania.

I cittadini albanesi e greci e turisti di altre nazionalità che sono pronti alle vacanze si lamentano della scarsa organizzazione nella zona dell’imbarco dove le procedure di controllo dei documenti vanno molto a rilento. Ciliegina sulla torta il caldo torrido che fa soffrire ancora di più bambini e anziani costretti a ripararsi sotto i tendoni.