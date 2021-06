Bari, il 30 giugno riapre il museo archeologico di Santa Scolastica: sulla facciata un video tra danza e arte

BARI - La visita nel museo è a passo di danza: succede a Bari dove per annunciare la nuova esposizione permanente del Museo Archeologico di Santa Scolastica e della mostra temporanea di arte contemporanea dal titolo 'Forme del desiderio. Il racconto delle collezioni', realizzata dalla Città metropolitana, in programma il 30 giugno, data di riapertura del polo museale. Per celebrare l'occasione verrà trasmessa da domani mercoledì 23 giugno, ogni sera sulla facciata esterna del Museo Archeologico di Santa Scolastica, una videoproiezione dal titolo 'Forme del desiderio' realizzato dal regista e filmmaker Francesco Castellani e con protagonista, la ballerina Giovanna Pagone.

Nel filmato, di cui vi proponiamo alcuni frame, la giovane danzatrice barese diventa la guida virtuale tra le nuove sale espositive e i tesori del rinnovato museo e idealmente accompagna i visitatori in un suggestivo percorso tra passato e presente, tra danza e arte. L’artista Giovanna Pagone volteggia tra gli spazi riqualificati del Museo Archeologico di Santa Scolastica dove antico e contemporaneo si uniscono e si sovrappongono attraverso la bellezza dell'arte.