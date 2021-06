L'estate decolla a Bari: arriva il gran caldo, superato il picco di 30 gradi

BARI - L'estate prende il volo e a Bari la calura inizia a farsi sentire: quello che attende il capoluogo pugliese è un weekend infuocato. Superato il picco di 30 gradi in città, c'è chi cerca refrigerio bagnandosi alle fontane cittadine. Come mostrano le immagini, ecco come i baresi affrontano il primo caldo estivo.

LE TEMPERATURE DEL WEEKEND - Secondo le previsioni meteo per sabato e domenica "un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque". In particolare, per la giornata di domenica 20 giugno "su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 4350 metri. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d'Otranto da poco mosso a mosso". Commento del previsore Puglia: "Si rinforza l'anticiclone su Puglia, Basilicata e Molise. Condizioni stabili e soleggiate interessano le regioni del Sud Est per via dell'anticiclone che tende gradualmente a rafforzarsi. Tuttavia correnti settentrionali raggiungono il Sud Italia al seguito della coda di una veloce quanto marginale perturbazione in allontanamento verso i Balcani. Atteso pertanto un calo termico per i venti da Nord. Seguirà un aumento termico ma con caldo senza eccessi almeno fino a metà settimana".