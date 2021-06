Bari, parte il concorso per i Tecnici della Prevenzione Asl: 516 partecipanti in Fiera per 60 posti

BARI - È iniziato oggi alla Fiera del Levante, la prima giornata delle prove per il Concorso a tempo indeterminato per 60 Tecnici della Prevenzione indetto dall'Asl Bari. I partecipanti sono stati 516 ,i quali hanno potuto utilizzare percorsi e livelli di sicurezza anti Covid con 12 varchi per i controlli, ingressi scaglionati, distanziamento tra i banchi, igienizzanti e mascherine.

In 516 candidati, su 984 ammessi, hanno superato i varchi d’ingresso per affrontare la prova teorica e quella pratica. A disposizione anche una nursery per allattare il proprio neonato. La correzione degli elaborati è stata effettuata automaticamente e in diretta streaming sotto la vigilanza del presidente della commissione d’esame, il direttore dello Spesal Area Nord ASL Bari Giorgio Di Leone. Il concorso organizzato dall’Area Gestione Risorse Umane della Asl Bari, al termine della procedura, garantirà nuovo personale alle varie articolazioni del Dipartimento di Prevenzione, tra cui il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (Sppa). Nuove risorse umane per la ASL Bari e per le ASL BT e Brindisi, che potranno attingere dalla graduatoria dei vincitori.