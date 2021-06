Incidente sulla Carbonara-Modugno: muore un 37enne

Un uomo di 37 anni è morto questa mattina nel Barese, sulla SP Carbonara-Modugno, per un incidente stradale in direzione Modugno, dopo il sottovia all'altezza della porta 8 dello stadio San Nicola. Non ci sono altri veicoli coinvolti, e la polizia locale di Bari è al lavoro per stabilire la dinamica della tragedia. Intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118.