Bari, 2 giugno di sole: prese d'assalto le spiagge cittadine

Come ogni giornata di sole che si rispetti, anche in questo due giugno i baresi e non solo hanno preso d'assalto i lidi cittadini. Come testimoniano queste foto, dalla spiaggia di Pane e Pomodoro a Torre Quetta in tantissimi hanno scelto di trascorrere la giornata al mare, per un po' di tintarella o il primo bagno della stagione, nonostante l'acqua sia ancora fredda. Una tendenza che, come abbiamo raccontato qualche giorno fa, sarà sempre più in aumento: anche per l'estate in arrivo, complice la pandemia, in molti hanno già bloccato ombrellone e lettino nei lidi vicino casa. Per non perdere il loro posto... al sole.

(foto Luca Turi)