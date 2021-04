Bari, oggi niente code fuori dall'hub vaccinale in Fiera: è rimasto solo Astrazeneca

La «quiete dopo la tempesta»: dopo il caos dei giorni scorsi, questa mattina non ci sono file per entrare nell'hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari, il più grande di Puglia. Ma la spiegazione è presto data: terminate le vaccinazioni ai pazienti 'fragili', sono disponibili solo le dosi di Astrazeneca, che a quanto pare non vanno così 'a ruba' come le altre. L'indicazione rimane sempre quella di somministrare il Vaxzevria a chiunque abbia più di 60 anni, a prescindere dall'appuntamento fissato, si va avanti tutti i giorni fino a esaurimento dosi. Ma se non si presenta nessuno...