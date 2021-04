Bari, auto sbatte contro spartitraffico e si ribalta sulla SS16: feriti 2 ventenni

BARI - Auto sbatte con lo spartitraffico e si ribalta: l'ncidente stradale si è verificato poco fa sulla Statale 16, in direzione Sud, esattamente sulle curve momentanee, all'altezza del quartiere Japigia. Feriti i due 20enni a bordo dell'auto, una Lancia Y che si è ribaltata su se stessa. I due sono finiti in ospedale con lievi ferite. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco, Polizia Locale e gli agenti della Polstrada per rilevare il sinistro.