Bari, primo giorno di zona gialla: si torna alla «normalità» in bar e ristoranti

BARI - Primo giorno di zona gialla in Puglia: locali, bar e ristoranti ritornano ad una parvenza di normalità. A Bari, in particolare, complice anche una bella giornata di sole, sono tantissime le persone che hanno colto la palla al balzo per concedersi un caffè o un aperitivo seduti al tavolo, oppure un pranzo fuori casa dopo mesi di zona arancione. E così anche i ristoratori tirano un sospiro di sollievo. Ecco le immagini scattate in giro per il centro del capoluogo pugliese.