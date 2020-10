Bari, fiamme in pieno centro distruggono auto e danneggiano negozio: indagini

Brutto risveglio questa mattina per i residenti di via Calefati, in pieno centro a Bari, che hanno scoperto un'auto, una Peugeot Station Wagon, parcheggiata in strada, completamente carbonizzata, una saracinesca e una cabina telefonica gravemente danneggiate dalle fiamme, che probabilmente si sono sprigionate da un cassonetto. Il negozio non ha aperto. Sul posto la polizia locale indaga per risalire agli autori del gesto, anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.

(foto Luca Turi)