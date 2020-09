Bari, sala condominiale trasformata abusivamente in appartamento

BARI - Una sala condominiale in una palazzina popolare Arca nel quartiere Japigia a Bari, trasformata abusivamente in appartamento: a scoprirlo è stata la polizia locale. I vigili, allertati da alcune segnalazioni social, hanno colto in flagranza gli autori dell'abuso, scoprendo che erano in corso anche lavori per dotare l'improvvisata abitazione di impianti elettrici e termoidraulici. Il 'committente' degli interventi è stato denunciato per danneggiamento, invasione di edifici pubblici e la realizzazione di opere edili prive di permesso di costruire. L'immobile è stato quindi sequestrato.



Il commento del comandante della Polizia Locale di Bari, il generale Michele Palumbo: «La rete tra Comune, il suo Corpo della Polizia Locale e i cittadini a favore della tutela della legalità produce degli effetti, fino a qualche tempo fa, insperati. Il canale di comunicazione telegram, gestito dallo staff del Comando e che si avvale della costante collaborazione dei nostri Ufficiali e Operatori che operano su strada e dei Nuclei Specialistici, ha raggiunto oltre 3.000 followers e rappresenta un un ulteriore prezioso strumento di informazione per i baresi. Rinnovo l'invito ai cittadini a seguirci e, soprattutto, a segnalare ogni abuso al fine di identificare responsabili e autori degli illeciti».