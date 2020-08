Bari, paura in piazza Garibaldi: divampa incendio in un garage, evacuata palazzina

BARI - Un incendio si è sviluppato in un garage in piazza Garibaldi a Bari, all’altezza del civico 25. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Non si ci sono feriti. L'episodio ha creato apprensione tra i residenti a causa del fumo nero e maleodorante sprigionato dalle fiamme. Sono da accertare le cause del rogo. A quanto si apprende le fiamme avrebbero danneggiato due auto.