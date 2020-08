Primo giorno di saldi a Bari: nemmeno il super caldo frena lo shopping

BARI - Nemmeno il super caldo frena i saldi: nel capoluogo pugliese in tanti si sono riversati in questo primo sabato di agosto a caccia delle migliori occasioni nei negozi. Via Sparano è inondata di passanti che fanno shopping nella prima giornata di sconti. E nonostante le temperature da allerta che sfiorano i 38 gradi, c'è chi preferisce l'aria condizionata delle boutique alle assolate spiagge cittadine, comunque prese d'assalto da chi cerca nel mare un po' di refrigerio dalla calura.