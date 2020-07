Ventotto anni fa la morte di Paolo Borsellino: Bari ricorda la strage

L’amministrazione comunale ha ricordato questa mattina il 28esimo anniversario della strage di via d’Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Alle 9 il vicesindaco Eugenio Di Sciascio ha deposto una corona d’alloro in via Falcone e Borsellino e, a seguire, nel giardino dedicato ad Emanuela Loi (l’area a verde tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente), insignita della medaglia d’oro al valor civile per aver sacrificato la propria vita in difesa dello Stato e delle istituzioni.