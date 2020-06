Bari, continuano i lavori di restyling per il Mercato del pesce: «Consegna a fine estate»

Proseguono i lavori per la riqualificazione del Mercato del Pesce in piazza del Ferrarese, dove è in corso di realizzazione il primo lotto d'interventi al piano terra per stand enogastronomici, un ristorante, una caffetteria al piano ammezzato e il terrazzo panoramico con altri locali. Stamane il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo sul cantiere dove, sempre al piano terra, è stata messa in sicurezza l'antica banchina del vecchio porto.

“I lavori del primo lotto funzionale sono quasi terminati - spiega il sindaco Decaro - e oggi siamo venuti a verificare gli ultimi dettagli relativi alle operazioni di finitura e a condividerne altri relativi alla progettazione del secondo lotto che riguarderà il piano superiore e la realizzazione dello spazio espositivo previsto. Subito dopo l’estate saranno consegnati all’amministrazione e alla città gli spazi del piano terra: attraverso una gara pubblica affideremo la gestione del mercato enogastronomico e del ristorante, della caffetteria realizzata al piano ammezzato e del terrazzo panoramico con l’annessa struttura dove sarà possibile ricavare altri locali. L’ex Mercato del Pesce è stato concepito all’interno del grande progetto del Polo del Contemporaneo di Bari ma, per storia e posizione, costituisce l’edificio di raccordo tra il teatro Margherita e Spazio Murat, pensato e progettato come uno spazio da attraversare, da vivere. Non a caso al piano superiore saranno realizzate anche residenze per artisti".



Nel piano terrò sarà realizzato un vero e proprio mercato pensato come una piazza coperta con una relazione molto stretta con quella sterna. L'asse centrale dell'edificio resterà sempre aperto, anche nelle ore notturne, protetto dalle cancellate. Al piano mezzanino vi saranno gli uffici del Polo del Contemporaneo (gestore di Mercato del Pesce,Teatro Margherita e Sala Murat) e una caffetteria. nella parte superiore una galleria con spazi espositivi pensati come atelier d'artista e non solo. Uno dei gioielli, però, è la grande terrazza con un affascinante vista sul lungomare e centro Murattiano.