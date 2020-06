Maltempo a Bari, alberi caduti e strade allagate: chiusi alcuni sottopassi

BARI - Polizia Locale impegnata oggi sulle strade per i problemi connessi con i rovesci temporaleschi sulla città. Alberi caduti, allagamenti di alcuni sottopassi e interventi per soccorso a persone in difficoltà, oltre a qualche incidente per fortuna senza grossi danni o feriti gravi, stanno impegnando gli operatori della Polizia locale sul territorio.

Chiuso temporaneamente il sottopasso De Filippo per lavori alle pompe di sollevamento; chiuso perché allagato il sottopasso di via La Rotella alla zona industriale vicino la Metro. Chiuso il sottopasso alla SS16 dello svincolo che adduce versi Direzione sud a Palese.

Un albero è caduto in via castellucci. Disagi al sottovia Quintino Sella. Si raccomanda la massima attenzione per chi circola con veicoli sulle stradella città, anche per il rischio di «acquaplanning» causato dagli accumuli di acqua sulla carreggiata.