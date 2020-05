Sul lungomare di Bari protestano gli ambulanti: «Metà dei mercati ancora chiusi»

BARI - Sul lungomare di Bari protestano gli ambulanti. Il motivo? In Puglia su 52 mercati settimanali, nella fase 2 post lockdown, se ne sono svolti meno della metà. Così una piccola rappresentanza dei commercianti ambulanti (20mila in totale su tutto il territorio) ha manifestato in maniera simbolica sotto il palazzo della Regione Puglia, sul lungomare Nazario Sauro. Con l’obiettivo di ottenere maggiore chiarezza dal presidente Michele Emiliano che dal 18 maggio ha disposto la riattivazione dei mercati ma lasciando autonomia decisionale ai sindaci: alcuni sono stati delocalizzati rispetto alle sedi storiche, in altri casi è stata impedita la riapertura a causa del timore degli assembramenti.