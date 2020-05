Coronavirus, il lungomare di Bari come i Navigli: pieno di gente, alcuni senza mascherina

BARI - Basta un po' di caldo e la città di Bari si popola di persone: alla faccia del Coronavirus. Il lungomare oggi è pieno di gente che cammina, fa sport e (addirittura) c'è chi è stato immortalato mentre si fa il bagno in acqua. Come mostrano le immagini, siamo solo al quinto giorno dall'uscita del lockdown e il capoluogo pugliese tenta di sfidare gli assembramenti sui Navigli a Milano, che hanno destato scalpore in queste ore.

In barba a tutte le cautele suggerite dal sindaco Antonio Decaro e dalle istituzioni. Alcuni non rispettano nemmeno il distanziamento sociale e si godono questo caldo pomeriggio di maggio, seduti alle panchine del centro, perfino senza mascherina.