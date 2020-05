Bari, le fiamme divorano 100 auto parcheggiate nel deposito giudiziario

Notte di paura a Bari dove un incendio si è sviluppato nel deposito giudiziario in Strada Santa Caterina, abilitato alla custodia dei veicoli. Danni ancora da quantificare, insieme alle cause del rogo, che comunque ha distrutto 100 macchine sulle 600 in tutto parcheggiate. Sul posto sono intervenute sette squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

(foto Luca Turi)