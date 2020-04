GdF Bari dona 4700 litri di alcool sequestrato nel 2017 per produrre gel disinfettanti

La Guardia di Finanza di Bari ha devoluto 4700 litri di alcool etilico sequestrato in un'operazione del 2017, a Monopoli, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, per la produzione di gel disinfettanti. Le Fiamme Gialle dopo aver contattato l'istituto, che ha verificato la riconversione dell'alcool sequestrato, hanno proceduto all'operazione: un vettore specializzato ha ritirato la partita di alcool che sarà, a stretto giro, utilizzata per la produzione di gel disinfettanti, a “costo zero” per lo Stato, a beneficio della collettività.