Coronavirus, si torna al cinema con il drive in: il progetto di due 19enni di Cellamare

BARI - Il cinema dopo il Covid 19? Forse si può in modalità drive in. L'idea arriva dalla DAservice, agenzia composta da due 19enni di Cellamare per la futura ripresa delle attività di intrattenimento, studiando le varie normative e decreti scritti fino ad oggi.

«Abbiamo cercato di creare una situazione per risolvere la difficile ripresa del settore dello spettacolo così abbiamo progettato un cinema alternativo, seguendo lo stile del drive in americano. Qui le auto stesse fungeranno da barriere antivirus, poiché isolano completamente le persone al loro interno dall'ambiente esterno, rispettando così tutte le forme di distanziamento sociale. Questa soluzione è anche dal punto di vista ambientale, completamente ecosostenibile, poiché nel progetto - spiegano - non si andranno ad installare pareti di plexiglass o altri tipi di strutture in materiale plastico, difficilmente smaltibili dopo l'utilizzo». Si tratta di una soluzione economica e "verde". Vedremo se sarà realizzabile.