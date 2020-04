Coronavirus, Asl Bari: visite via Skype per bambini autistici

L’emergenza Covid-19 ha comportato la sospensione delle attività riabilitative ambulatoriali ma non ha fermato la possibilità di offrire servizi da parte delle Asl. Il reparto di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Asl Bari, diretta dal dottor Vito Lozito, ha attivato una serie di interventi in remoto dedicati ai bambini affetti da diverse patologie: disabilità intellettive, autismo, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbi specifici dell’apprendimento, disturbi del linguaggio e del comportamento, patologie neurologiche neuromotorie, disarmonie evolutive, esordi precoci e disturbi di varia natura psichiatrica. In pratica, un vero e proprio ambulatorio a distanza. In tutta la provincia di Bari sono circa 800 i pazienti raggiunti e coinvolti, da 2 ai 18 anni e oltre, sfruttando le tecnologie della comunicazione digitale. Le visite, ad esempio, proseguono via Skype che assicura il contatto visivo assieme alla possibilità di dialogare.

«L'obiettivo - dicono dall’Asl Bari - è non lasciare indietro nessuno e per questo la Neuropsichiatria Infantile ha messo in campo circa 100 dei suoi operatori fra fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali, neuropsicomotricisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica oltre che psicologi ed assistenti sociali». Per i casi più gravi, in ogni caso, viene assicurato il consueto trattamento domiciliare. "Un’organizzazione - assicura il direttore Lozito - che resterà operativa anche alla fine dell’attuale emergenza». «Un impegno notevole - commenta il direttore generale Antonio Sanguedolce - in questa attività abbiamo messo in campo le energie, le risorse e le competenze migliori per garantire alle famiglie e ai pazienti la continuità terapeutica, anche a distanza».