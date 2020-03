Polignano, sequestri e denunce in ristoranti: opere abusive

La Guardia Costiera di Polignano a Mare (Ba) ha concluso oggi una lunga indagine che ha accertato l'irregolarità di diverse opere edili di due ristoranti del luogo, che si trovano nella fascia di rispetto dei 30 metri dal confine con il demanio marittimo, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e - in un caso - anche monumentale.

In particolare in uno dei ristoranti è stata eseguita una misura cautelare che ha posto sotto sequestro una serie di opere, tra cui la zona cucina del ristorante, un vano tecnico e un piccolo terrazzino, tutto senza autorizzazione, insieme a una canna fumaria, con relativo estrattore d'aria e accessori. Venerdì scorso i militari hanno eseguito un altro sequestro in un altro ristorante a Lama Monachile, perché i titolari stavano realizzando sul terrazzino una struttura in legno senza autorizzazioni. Tutti i responsabili sono stati denunciati.