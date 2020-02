Bari, selfie e foto davanti al pontone arenato

BARI - Un selfie con il pontone, la chiatta marina che, nei giorni scorsi, a causa del maltempo, dopo la perdita dei cavi del rimorchio, si sganciava dal rimorchiatore Macistone che stava provvedendo al suo trasferimento da Augusta a Ravenna e si arenava a poca distanza dalla costa, sul lungomare di Bari-San Giorgio.

Questa mattina, decine di baresi hanno approfittato della domenica di sole per andare a vedere da vicino il pontone e per scattare qualche foto ricordo. Intanto la chiatta marina continua ad essere monitorata. Sebbene non costituisca pericolo ambientale, il pontone lo è per la navigazione motivo per cui la Guardia costiera ha subito intimato all’armatore e al comandante del rimorchiatore di provvedere alla sua rimozione nel più breve tempo possibile.