In trasferta a Bari di notte per buttare un frigorifero per strada: multato dalla polizia

Un operaio residente in un comune limitrofo a Bari è stato sorpreso di notte mentre depositava rifiuti ingombranti per strada, in via Pavoncelli. Gli uomini della polizia locale l'hanno sorpreso mentre scaricava un frigorifero vicino ai bidoni della spazzatura e l'hanno multato per 350 euro. L'uomo è stato obbligato a recuperare l'elettrodomestico, che andrà regolarmente smaltito.