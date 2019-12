Bari trascina la Puglia nel 2020: la piazza in festa con gli idoli del momento

Siamo appena entrati nel 2020! E mentre tutte le piazze d'Italia festeggiano il nuovo anno, l'occhio è inevitabilmente puntato su Bari e sul suo Capodanno in Musica, in diretta su Canale 5. Il comune di Bari ha confermato per il secondo anno consecutivo il concerto- show coprodotto da RadioMediaset e RadiorNorba, in Piazza Prefettura, e presentato da Federica Panicucci. Nel cast si sono alternati nomi noti come J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage, il vincitore del «Coca-Cola Future Legend» e i ragazzi della scuola di «Amici 19».

Insieme alla Panicucci sul palco e nel backstage, anche Daniele Battaglia e Dario Spada (Radio 105), Chiara Tortorella e Fernando Proce (R101), Tamara Donà e Roberta de Matthaeis (Radio Monte Carlo), Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi (Radio Subasio) e Alan Palmieri e Antonella Caramia (Radionorba). La serata si chiude con il dj set di Max Brigante e lo show di Mamacita, a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e r‘n’b.