Bari, spaccia vari tipi di droga in centro a Bari: somalo colto sul fatto dalla polizia locale

Un cittadino somalo 33enne è stato arrestato ieri mattina, 17 dicembre, a Bari, per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. È accaduto nella centralissima via Melo, nei pressi della stazione, intorno alle 13. Dopo un appostamento in borghese, gli uomini della polizia locale sono intervenuti dopo averlo visto cedere la droga: il responsabile ha cercato di fuggire e di disfarsi della sostanza, ma è stato prontamente bloccato. Aveva 14 grammi di hashish, confezionati in 7 bustine, 8 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina e decine di bustine, insieme a un piccolo trita sostanze. Sequestrati anche 40 euro in contanti. L'uomo, a cui il permesso di soggiorno è stato rinnovato lo scorso settembre, è stato condotto nel carcere di Bari.