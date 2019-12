Bari, camion perde una grossa bobina sulla ss16: traffico in tilt

BARI - Incidente sulla ss16 in direzione Brindisi: un camion, durante un trasporto eccezionale, ha perso il proprio carico sulla statale. Si tratta di una grossa bobina che per motivi non ancora noti è finita sull'asfalto. L’inconveniente, per fortuna senza conseguenze fisiche per altri viaggiatori, è avvenuto in corrispondenza dell’uscita 14A. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che stanno gestendo al meglio la situazione. Rallentamenti e traffico in tilt per gli automobilisti baresi.