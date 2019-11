Bari commemora i suoi defunti, anche i caduti in guerra

Visite ai cimiteri della città, compresi quelli delle ex frazioni che anche domani, 3 novembre, resteranno aperti dalle 7 alle 18, cerimonie commemorative, anche per i caduti in guerra: ecco come Bari sta celebrando il ricordo dei defunti, oggi, 2 novembre 2019. Questa mattina alle 10 alla Chiesa Madre della Necropoli, il sindaco della città Antonio Decaro ha presenziato alla cerimonia commemorativa dei defunti, officiata dal vescovo Cacucci. A seguire c'è stata la cerimonia per le Onoranze ai caduti in guerra, a cura del Presidio militare.

(foto Luca Turi)