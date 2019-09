Polignano: rischio crolli della falesia, ma la gente ignora il divieto e fa il bagno

A Lama Monachile, una delle spiagge più conosciute di Polignano a Mare (Ba), da qualche giorno è in vigore un'ordinanza del Comune che vieta l'accesso e la balneazione per rischio crolli della falesia. Qualcuno, noncurante, la scorsa settimana è stato anche multato, per essersi addentrato tra le calette con gli acquascooter. Ma questa mattina, domenica 22 settembre 2019, l'assalto di turisti (soprattutto stranieri) e appassionati che hanno ignorato il divieto è davvero massiccio: transenne a terra, e via a fare il bagno, a prendere la tintarella fra i ciottoli, e a godersi l'ultimo mare settembrino. Un ultimo azzardo di fine estate, e la vera domanda è: non c'è nessuno a controllare che l'ordinanza venga rispettata?