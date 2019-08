Bari, le nuovi luci in via Sparano dall'«occhio» delle telecamere

Grazie alle immagini delle 45 telecamere presenti in via Sparano, è stato possibile verificare come è migliorata la visibilità a seguito dell’accensione della nuova illuminazione facendo un confronto della luminosità prima e dopo l’accensione del nuovo impianto in corrispondenza degli incroci.

Nello specifico è opportuno precisare che con l’installazione di nuovi corpi illuminanti, in totale 242, è possibile illuminare e monitorare non solo via Sparano ma anche due isolati delle traverse che confluiscono sulla strada commerciale.

Infatti i 121 pali complessivamente installati a sostegno delle nuove luci sono di altezza variabile per consentire una omogenea diffusione della luce e favorire l’illuminazione anche in presenza delle alberature piantumate nei salotti verdi, evitando oscuramenti da rami e fogliame .

Lungo la strada sono state inoltre installate 11 torrette a scomparsa per l’adduzione elettrica straordinaria, utili a poter gestire la corrente in tutti i punti individuati in caso di eventi in contemporanea o sui singoli isolati, oltre a 22 diffusori sonori e 11 antenne wifi che favoriscono la connessione libera per tutti i passati.