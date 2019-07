Bari, braccianti occupano simbolicamente Basilica S.Nicola

Sono entrati pacificamente nella Basilica di San Nicola con cartelli e striscioni per protestare contro le condizioni disumane dei braccianti agricoli, guidati dal sindacalista ivoriano Aboubakar Soumahoro e dal'hashtag #primaglisfruttati. A Bari si è svolta questa mattina la simbolica manifestazione, che proprio Soumahoro ha documentato sul suo profilo Instagram con queste parole:

«Siamo entrati in questo istante nella Basilica San Nicola di Bari con un gruppo di braccianti sfruttati e costretti a vivere in condizioni disumane nelle campagne di Foggia e Borgo Mezzanone con paga da fame. Papa Francesco dice che il lavoro conferisce dignità all'uomo, però quello dei braccianti è un lavoro privo di dignità e diritti. Chiediamo un confronto con l'arcivescovo Mons. Francesco Cacucci perché la Regione Puglia e il governo latitano in totale indifferenza»