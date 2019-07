Maltempo a Bari, sversamenti da condotta Matteotti: divieto di balneazione a Pane e Pomodoro

Scattato questa mattina a Bari il divieto di balneazione sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. La condotta Matteotti, infatti, non ha retto alla pioggia violentissima di ieri pomeriggio, e c'è stato lo sversamento in mare. Pertanto il sindaco del capoluogo Antonio Decaro ha disposto il divieto, valido fino a quando la qualità dell'acqua non migliorerà. La Polizia locale ha già provveduto a disporre le transenne.

(foto Luca Turi)