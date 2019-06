Bari, la magia della Luna illumina il Politecnico

Uno spettacolo imperdibile: a 50 anni dall'allunaggio è sbarcato questa sera al Politecnico di Bari «The Museum of the Moon», l'opera itinerante dell'artista britannico Luke Jerram, famosa in tutto il mondo, che riproduce fedelmente la superficie lunare sulla base delle rilevazioni Nasa. L'opera resterà a Bari fino al 1 luglio, e l'iniziativa è realizzata in partnership con Ariete, società di servizi integrati.

Ad inaugurare la mostra, questa sera, c'è il Premio Oscar Nicola Piovani, con un concerto dal titolo "La musica è pericolosa". Piovani si esibirà insieme alla Compagnia della Luna.

La mostra resterà aperta al pubblico domenica 30 giugno (dalle 18 alle 22) e lunedì 1 luglio (dalle 9 alle 22), grazie anche alla scenografia del regista pugliese Riccardo Carbutti.