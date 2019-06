Bari invasa dalle biciclette: la domenica di «Bimbimbici»

Una carovana a due ruote per tutta la città. Si è svolta questa mattina a Bari, Bimbimbici la manifestazione nazionale, nata nel 2000 e promossa da FIAB, finalizzata ad incentivare la mobilità sostenibile e l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto nei bambini e nei ragazzi. Una pedalata tra le vie cittadine per dedicata ai più piccoli ma in realtà aperta a tutti. Sei i diversi bicibus che sono partiti da diversi quartieri della città e si sono snodati per le strade: poi appuntamento a Parco Perotti per una pausa, poi il rientro.