Bari, i fasti e l'eleganza della «nuova» Sala Rosa di Palazzo Fizzarotti

BARI - Palazzo Fizzarotti torna ai fasti di un tempo: ecco le foto del restauro della Sala Rosa, uno splendico salone in stile Rococò. Venerdì 7 giugno la Fondazione H.E.A.R.T. e Palazzo Fizzarotti presenteranno, attraverso il Programma di tirocinio del Corso di laurea abilitante in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, istituito presso il dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, il famoso “Salone Rosa”, restituito al suo antico splendore, grazie alle operazioni di restauro delle tirocinanti studentesse guidate dalle due docenti restauratrici Tiziana Elisabetta De Lillo e Elisabetta Longo. Come mostrano le immagini particolare cura è stata rivolta agli affreschi della sala: eccoli nel dettaglio prima e dopo il restauro.

Il progetto che mira a trasformare gradualmente lo storico palazzo realizzato nella seconda metà dell'800, in un vero e proprio contenitore culturale il più possibile fruibile dalla collettività a cui, invece, in passato è stato sottratto l’accesso. Un edificio storico tra i più belli di Bari troppo a lungo dimenticato e che oggi merita tutta l’attenzione di cittadini e turisti. (Foto Marino Colucci - Sfera Edizioni)