Gran Premio di Bari: i 50 bolidi in mostra in Piazza Prefettura

Tutto è pronto per l'attesissimo atto finale della sesta edizione della Rievocazione del Gran Premio di Bari, organizzata da Old Cars Club: i 50 bolidi d'epoca sono ormai pronti nel paddock allestito in Piazza Prefettura, e i loro piloti fremono per partecipare alla gara vera e propria di domenica 28 aprile. Sono tantissimi i visitatori - molti gli stranieri - che si assiepano sulle transenne attorno al paddock, per ammirare le scocche lucide a puntino dei bolidi d'epoca pronti a rombare. Si tratta di vetture di altissimo pregio artistico e collezionistico che sfrecceranno sul percorso, un tracciato che abbraccerà tutto il borgo antico con partenza sempre da Piazza Prefettura; una prova di regolarità che offrirà ai piloti la possibilità di sfilare in piena sicurezza, grazie alle “chicane” (curve obbligate) e ai pressostati, apparecchiature per il controllo dei tempi, un concentrato adrenalinico ed emozionante per ricordare il percorso avventuroso del Gran Premio di Bari che si correva alle massime velocità della Formula 1 di allora, dal 1947 al 1956. Tra le diverse e bellissime macchine d'epoca che gareggeranno nelle tre manches previste, ci saranno Stanguellini, Apache, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, Lotus e molte altre.

Il programma della mattinata di domenica 28 aprile partirà, alle 9, con il briefing dei piloti che si ritroveranno tutti nella zona paddock, e il successivo trasferimento delle auto d'epoca sul circuito di gara. Dopo l'inno nazionale, lo speaker ufficiale della gara, Luca Loiacono, racconterà al pubblico le emozioni e tutto ciò che accadrà durante la corsa. Alle 9,30 partirà la gara di regolarità: vincerà non il più veloce, ma chi spaccherà il secondo sui tempi prestabiliti - uguali per tutti i piloti - per affrontare i giri previsti. Al termine della gara, presumibilmente intorno alle 13, si svolgerà la premiazione in zona paddock. Più tardi, intorno alle 15,45, nell'intervallo del match di calcio di Serie D Bari-Rotonda, sei auto d'epoca prescelte dal Gran Premio sfileranno anche allo Stadio San Nicola di Bari, in un ideale e ultimo abbraccio alla città, per festeggiare anche la promozione in Serie C.

(foto Luca Turi)