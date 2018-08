Bari, tavolino selvaggio al porto di Torre a mare: multe e sequestri

Sequestri e multe per 20mila per il bivacco abusivo nel porticciolo di Torre a Mare da parte di locali non autorizzati. E' il bilancio di una operazione della Guardia costiera e della Polizia locale che hanno punito i titolari di 3 noti esercizi commerciali che si affacciano sulla piazza del porto di Torre a Mare che avevano arbitrariamente occupato con ombrelloni, sedie, tavolini, fioriere, banchi per la lavorazione del prodotto ittico ed altri arredi mobili, 3 distinte aree demaniali marittime, aventi una superficie complessiva di oltre 300 metri quadrati. Nel corso dell'operazione è stata riscontrata la presenza di due strutture totalmente abusive, nonché di una canna fumaria priva di autorizzazione di un quarto pubblico esercizio.

Il personale operante della Guardia Costiera di Bari e della Polizia Locale ha proceduto a sgomberare tutte le zone illecitamente occupate ed a sottoporre a sequestro penale gli arredi e le strutture abusive. I gestori degli esercizi commerciali sono stati denunciati a piede libero, a vario titolo, per occupazione abusiva e innovazioni non autorizzate sul pubblico demanio marittimo, invasione di terreni destinati ad uso pubblico, installazione di canna fumaria non autorizzata. Capitaneria e Polizia locale ha inflitto multe per oltre 20mila euro. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.