Atletica, riparte da Matera il Vivicittà 2022 dopo due anni di stop

MATERA - Dopo due anni di fermo obbligatorio per il covid 2019, è ripartito oggi alle 9.30 da Piazza San Pietro Caveoso nel cuore dei Sassi di Matera, il Vivicittà 2022. Hanno partecipato 1200, tra agonisti e coloro che hanno preso parte alla passeggiata ludico-motoria "3 km". Partenza alle 11, per un percorso di 10 km per gli agonisti, dove il protagonista assoluto per la prima volta è stato lo scenario dei vecchi rioni di Matera. Dai sassi al piano, passando dalla centralissima piazza Vittorio Veneto e percorrendo il centro storico per tornare all'arrivo in Piazza San Pietro Caveoso. Il vincitore maschile è stato Lamin Cessay, la vincitrice Sara Moretti.

(foto Genovese)