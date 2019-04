Normalità ribelle

Le parole diventano banali, solo quando le privi di senso.

Vi siete mai chiesti cosa significhi veramente handicap, al di là delle espressioni mielose del politicamente corretto?

Nel paese dove vivo, abbarbicato sulle colline tra Taranto e Matera, handicap significa non trovare un bar dove gustare comodamente un caffè, se non a patto di rimanere accampato per strada, aspettando che l'amico di turno ti porti fuori la tazzina e intanto sperando che l'intruglio non sia diventato freddo e insapore, o che il vento non ti faccia tremare la mano, versandotelo immantinentemente addosso.

Handicap significa uscire in piazza con la paura, in caso di emergenza, di non poter trovare un bagno fruibile nel raggio di 500 metri e di doverti affidare sempre e comunque alla buona sorte, pregando di arrivare a casa in tempo, magari piantando gli amici in asso e cercando di non essere troppo scortese, con chi ti passa accanto e vorrebbe farti un saluto, ma tu sei troppo affaccendato anche per rispondergli.

Handicap significLa non poter usare autonomamente un bancomat, abbassare sempre più il livello di privacy e doversi comunque confrontare con una defatigante quotidianità in cui devi abituarti a chiedere aiuto, nonostante in certi casi equivalga ad una pugnalata al petto di quel che rimane del tuo orgoglio.

Nonostante le rinunce ingoiate a freddo, handicap significa continuare a lottare, non lasciarsi mai sopraffare dalla rabbia e dal rancore in cui alcune situazioni, potrebbero giustamente farsi cadere.

Non serve richiudersi ognuno nel proprio guscio di noce, inseguendo un soldo ribellismo, o peggio facendosi scudo, dell’imbelle tracotanza delle vittime, in fondo sarebbe come ammettere, la nostra inerte sconfitta.

Bisogna invece conquistarsi, ogni giorno un pezzo di normalità, che è diversa per ognuno.

Lo so, chi non vive il problema, stenta a comprenderlo. Non per distrazione o noncuranza, semplicemente perché non la riguarda non gli è vicino e non lo vede. È lontano dalla sua prossimità. Non so quanto serva fargliene una colpa, se non stessi non riusciamo, arroccati come siamo nelle nostre irose certezze, ad aprirci un varco in quelle che riteniamo, forse ha torto, le loro, barriere mentali.

Ci ha mai sfiorato il sospetto, di avere forse anche noi qualche pregiudizio?

Che ogni diritto non vada mai preteso, ma invece faticosamente conquistato?

Non ho mai visto nulla di più belle della normalità.

Siamo noi a dover fare il salto.

Dobbiamo imparare ad aiutare gli altri ad aiutarci, magari facendo un passo indietro, per guardare avanti, verso di loro; per capire che gli altri non siamo noi, per interagire, scontrarci e ritrovarci, con chi ci sta accanto. Imparando a chiamarci per nome, perché non siamo una categoria astratta, ma siamo, Persone.