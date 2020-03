Avis, donazioni record a San Pancrazio: domani bis a Latiano, Oria e San Michele

Ce la faremo! E non scherza l’Avis locale che in una giornata ha registrato ben 58 donazioni. Un segnale importante in un momento difficile che vede l’Italia in difficoltà. E, nell’emergenza, i sampancraziesi hanno risposto. Ostuni, con un numero di abitanti superiore di tre volte a San Pancrazio, ha totalizzato 23 sacche. I numeri raccontano di un paese sensibile, forte e responsabile. “Siamo orgogliosi di questo risultato e, ringraziando della risposta, incoraggiamo a partecipare numerosi all’appuntamento di domani nei Comuni di Oria, San Michele e Latiano dalle 8.30 alle 13.30 nei punti di raccolta ordinari delle associazioni Avis dei rispettivi paesi”. Tanto commenta il presidente dell'associazione AVIS, sezione locale, Antonio Funiati, il quale ci ha tenuto a precisare che per rispettare le norme di sicurezza previste dal D.P.C.M. sul Coronavirus sono stati allestiti due punti di raccolta. Uno nella sede del Poliambulatorio in via Vittorio Emanuele III e uno all’esterno, nell’autoemoteca messa a disposizione dall’ASL di Brindisi. Nella foto il gruppo munito di dispositivi di protezione individuale.

“Sentita gratitudine – ha aggiunto Funiati – alle dottoresse Antonella Miccoli e Lucia Mangia che hanno contribuito a rendere questo sabato una giornata da ricordare”. “Ce la faremo”, la scritta sulla torta che diventa ambasciatrice di buona speranza. “Oggi è stata una splendida giornata illuminata da una luce speciale, bella, rassicurante: quella di tanti donatori che di fronte all'assenza di sangue nei centri trasfusionali hanno risposto: "PRESENTE". Ed è stata questa la gioia più grande, il sorriso più bello che nessuna mascherina potrà mai nascondere. Se possiamo perché in salute, doniamo il sangue. Un gesto d'amore che continua ad emozionare, un'ala di riserva per dire ad ognuno di noi, al nostro Paese, al mondo intero "tutto andrà bene". Un grazie di cuore ai donatori, al personale medico e ai volontari. Ce la faremo perché l'amore vince sempre”. Questa la considerazione di Rino Spedicato, presidente del Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi, in prima fila a donare.