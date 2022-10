I podcast della Gazzetta: 4 ruote in 4 minuti pt.5

La Gazzetta del Mezzogiorno in collaborazione con Maldarizzi Automotive lancia una nuova stagione di podcast: ecco la quinta puntata di 4 ruote in 4 minuti.

In circa 240 secondi ci faranno compagnia settimanalmente le notizie più importanti dal mondo automotive, un modo per essere sempre aggiornati sulle novità del settore, con focus sui migliori brand, cenni storici e curiosità.

Nel podcast si alterneranno voci e approfondimenti assieme a contenuti extra come le interviste ai calciatori del Bari Calcio che sveleranno aspetti inediti della loro vita privata, ovviamente legata al mondo dei motori. Un progetto nato per valorizzare la cultura dell'automotive e la passione per le quattro ruote, da ascoltare rigorosamente in cuffia.

PUNTATA 5

Questa puntata del nostro podcast è pubblicata in concomitanza dello stop alle auto inquinanti dal 2035. Dopo mesi di trattativa il negoziato tra Consiglio, Parlamento e Commissione europea, ha portato a un accordo sulla legislazione europea che prevede la fine della vendita di nuovi veicoli con motore a combustione.

Oggi parleremo di cambio gomme, mercato degli pneumatici, aftermarket e digitale, Alfa Romeo Tonale eletta "Auto Europa 2023", mercato delle auto usate.