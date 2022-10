POTENZA - La Regione Basilicata in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno divulgherà anche sul canale Spotify della Gazzetta e sul sito del quotidiano pugliese e lucano, una serie di podcast che raccontano le informazioni e le curiosità della Basilicata per tutti gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla propria regione di provenienza, ma purtroppo vivono lontani da casa.

Gas gratis, al via l'autocertificazione

E’ ora possibile presentare l’autocertificazione per accedere ai benefici della legge della Regione Basilicata per il gas gratis a tutti i lucani. A partire dalle ore 16 di venerdì 28 ottobre si potrà compilare il form on line collegandosi all’indirizzo di riferimento portalebonusgas.regione. basilicata.it oppure all’indirizzo www.apibas.it/bonusgas

Si tratta di una semplice procedura che ciascun cittadino, munito di Spid, potrà effettuare. Qualora il beneficiario non sia in possesso di Spid, potrà incaricare un delegato semplicemente fornendo i dati richiesti dalla procedura.

Per compilare l’autocertificazione è necessario avere a portata di mano il codice PDR: si tratta di un codice di 14 cifre indicato sulla bolletta del gas nella sezione relativa ai dati fornitura o direttamente sul contatore del gas. Necessario anche il codice cliente riportato sulle bollette. Dopo aver inserito i codici e i dati anagrafici richiesti, il sistema informatico genererà un documento che il cittadino dovrà firmare digitalmente o, in assenza di firma digitale, stampare, firmare, scansionare e poi inviare con un semplice click.

Se il cittadino compila l’autocertificazione per conto di un altro beneficiario avrà bisogno del codice PDR del beneficiario, del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del soggetto beneficiario.

In pochi minuti sarà quindi possibile caricare tutti i documenti richiesti e accedere a un beneficio che avrà validità potenzialmente per i prossimi 9 anni.

Per chiarire eventuali dubbi sulle piattaforme di portalebonusgas e apibas è disponibile un video tutorial che guida il cittadino nella semplice compilazione dell’autocertificazione. Sono presenti anche le faq, ovvero le domande frequenti con relative risposte. Per eventuali informazioni non presenti nelle faq, si potrà inviare una mail all’indirizzo bonusgas.cittadini@regione.basilicata.it

Ricordiamo infine che al beneficio potrà accedere ogni cittadino lucano in riferimento alla fornitura di gas per l’abitazione principale di residenza.