In vista del Presepe Vivente nei Sassi in programma nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 29 e 30 dicembre 2017 e 6 e 7 gennaio 2018, l’assessore alla Mobilità Urbana e Trasporti Ernesto Bocchetta ha adottato disposizioni specifiche per i bus turistici.

Infatti, a seguito, di disposizioni che sono state date al Comando della Polizia Locale, gli autobus turistici sosteranno in piazza della Visitazione dove sarà consentita sia una sosta breve che una sosta più lunga.

Quella breve, in particolare, sarà prevista nella parte antistante la stazione delle Appulo Lucane, dove non sarà consentito alle macchine di parcheggiare ma sarà esclusivamente permessa una sosta breve per ché possano scendere dai mezzi i turisti. Al termine di tale operazioni, gli autobus dovranno poi proseguire la loro corsa verso i terminal bus autorizzati come quello dell’Autoparco, il terminal di Nolè e nella Zona Paip (Grassani).

Nella parte antistante il Palazzo di giustizia, invece, lungo via Aldo Moro, se le condizioni lo determineranno, ci potrebbe essere la ulteriore possibilità di fare stazionare i vari autobus fino, ovviamente, ad esaurimento dei posti disponibili .

«La novità sostanziale di quest’anno rispetto al passato – si legge in una nota a firma dell’assessore Bocchetta – è che ho dato disposizioni al Comando di Polizia Locale di vigilare affinché non ci siano sparsi per la città autobus turistici. Se questo accadrà, si applicheranno le dovute sanzioni. A ciò aggiungiamo l’ordinanza sulle Ztl che prevederà nelle giornate della manifestazione, ovvero per i giorni 8, 9, 10, 16, 17, 29, 30 dicembre 2017 e 6 e 7 gennaio 2018, l’inibizione del transito dalle ore 10,30 alle ore 22,00 eccetto per il carico e scarico, come del resto già previsto, dalle ore 17».