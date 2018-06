Migranti: Lifeline,Italia dica porto 118

ROMA, 16 GIU - "Abbiamo cooperato con le autorità italiane ed americane nel pieno rispetto del codice di condotta, assistendo e trasportando 118 persone a bordo della nave Viking Amber (che è diretta in Libia). Ora chiameremo le autorità italiane per chiarire dove saranno sbarcati". Lo scrive in un tweet la ong tedesca Lifeline.