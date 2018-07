BARI - Il sindaco Decaro ha deciso, o probabilmente aveva le idee chiare già da tempo. Il titolo del Bari messo a disposizione dalla Figc andrà a De Laurentiis. Il patron del Napoli, con una proposta di svariate decine di pagine, l'ha spuntata sui colleghi Lotito e Preziosi, ma anche su altre cordate di imprenditori (uno anche indonesiano): è stata la sua proposte a convincere il primo cittadino che ha pronunciato il verdetto in serata dopo essersi consultato con una commissione di esperti. Dopo un intero pomeriggio trascorso per valutare le 11 proposte pervenute entro le 12.30 di oggi, Palazzo di città ha decretato che la resurrezione del Bari sarà made in Napoli.

«Ho scelto Aurelio de Laurentiis - ha detto Decaro - perchè ha una solidità economica, per la competenza sportiva e per il nome che si porta dietro come ha precisato nella lettera di accompagnamento. Ho scelto lui - ha aggiunto - perchè gestisce una società di calcio in serei A che partecipa alle coppe europee e proprio perchè sta in serie A ha meno conflitti di interessi con il percorso che il Bari dovrà fare. Ho scelto lui - ha precisato - perchè è la persona con cui ho litigato di più». prima di rivelare il nome il sindaco ha precisato che al presidente della nuova società consegnerà messaggi, e-mail e tutte le richieste che mi sono state affidate in queto periodo. E mai come adesso - ha detto - vigilerò.

Dopo il lunedì nero del 16 luglio che ha sancito il fallimento del Bari dopo 110 anni di storia, il calcio rivive a Bari grazie a De Laurentiis. Decaro ha ringraziato tutti i partecipanti delle altre cordate nonchè anche di Claudio Lotito che in questi ultimi giorni ha fatto da tutor su come si gestisce una squadra di calcio. Un pensiero del sindaco è andato anche alla cordata di otto imprenditori baresi, al SS Bari 1908. «Hanno fatto un bel progetto: Si sono messi a disposizione della loro città, hanno messo a disposizione le loro risorse, mi sento di ringraziarli. Spero ci possano essere sinergie anche per il futuro anche con De Lurentiis.

Ma la scelta alla fine è arrivata prima del previsto. Della commissione istruttoria esaminatrice degli undici progetti pervenuti hanno fatto parte: Davide Pellegrino, direttore generale del Comune, Pompeo Colacicco, direttore della ripartizione Urbanistica del Comune, Giuseppe Ninni, direttore della ripartizione Ragioneria del Comune, Domenico Costantino, accademico dell’Università di Bari, e Roberto Maffei, dentista ed ex capo ultras della curva nord del Bari.

Di seguito l'elenco delle offerte pervenute.

SS BARI 1908 - È composta da una cordata di otto imprenditori baresi: i fratelli Ladisa, Angelo Disabato, Francesco Rossiello, Eugenio Bernard, Giuseppe Volpe, Raffaele Catalano, Domenico Di Paola, Antonio Vasile. Agli ex curatori del fallimento dell’As Bari (nel 2014) Marcello Danisi e Gianvito Giannelli coadiuvati dall’avvocato Gianni Di Cagno sono affidate le deleghe amministrative e sportive. 640mila euro il capitale sociale deliberato che, in caso di aggiudicazione, salirà a 1,5 milioni. Il progetto ha ricevuto anche la «benedizione» di Urbano Cairo, presidente del gruppo Rcs, nonché del Torino. Un impegno più di consulenza tecnica che economico.

AS BARI 1908 - Fondata dal legale marchigiano Fulvio Monachesi e dall’avvocato Emiliano Nitti che, tuttavia, in caso di aggiudicazione, avrebbero ceduto le quote ai reali investitori, il gruppo Malavolta di Ascoli Piceno (impegnato nell’edilizia), nonché l’azienda tedesca Enernovum ed una holding americana che operano nel ramo delle energie alternative. Enrico Tatò (ex Noicattaro) il presidente individuato, Vincenzo Torrente il tecnico prescelto, con la consulenza dell’ex ds Giorgio Perinetti (che, però, non lascerà l’incarico di dg del Genoa).

ASD BARI 1908 - Nasce su iniziativa dell’imprenditore barese Nicola Canonico, supportato da Vito Laruccia (ex patron del Monopoli), nonché dalla competenza di un pool di glorie biancorosse quali Antonio Lopez (vicepresidente), Pietro Maiellaro, Sandro Tovalieri, Michele Armenise. Il ruolo di ds sarebbe affidato all’ex Bisceglie, Emanuele Belviso, mentre come tecnico è stato sondato Ciro Ginestra (reduce dalla positiva esperienza al Team Altamura).

ASD BARI CALCIO - È stata costituita ieri su impulso dell’ex presidente del Taranto, Luigi Blasi (imprenditore nel ramo delle macchine agricole, originario di Manduria) che sarebbe coadiuvato da Vittorio Galigani nelle vesti di direttore generale. L’organigramma resta riservato, ma i lavori per comporlo sono in stato avanzato.

AS BARI CALCIO ACADEMY - E' stata costituita da un misterioso imprenditore (a quanto pare russo) di cui non si conosce ancora l'identità' e di cui ne ha rivelato l'esistenza l'avvocato Francesca Ferri, di Valenzano che ne ha la rappresentante legale.

SS LA BARI 1908 - E' la società proposta da Claudio Lotito, patron della Lazio.

SSC BARI - Filmauro Aurelio De Laurentiis

PAOLO DI NUNNO - La società è in fase di costituzione

ENRICO PREZIOSI - La società è in fase di costituzione

CONSORTIUM DJARUM (i cui rappresentanti il sindaco dichiara di non aver mai incontrato). Fa capo a Michael Bombang Hartono, un ricco indonesiano.

SPORTMAN SRL - Alessio Sundas