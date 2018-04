Anche il Tar spinge per la pista: accolto il ricorso sblocca-lavori

FOGGIA - La terza sezione del Tar Puglia ha accolto il ricorso di Comune di Foggia e comitato Vola Gino Lisa che si oppongono all’archiviazione della conferenza di servizi sull’aeroporto foggiano, decisione assunta dal Provveditorato interregionale Opere pubbliche di Bari, come si ricorderà, nel gennaio scorso e che di fatto ad oggi impedisce qualsiasi ipotesi di allungamento della pista dello scalo di viale degli Aviatori non essendoci stato alcun accertamento della compatibilità urbanistica dell’opera. «Il presidente della terza sezione - riferisce una nota del comitato - apprezzando le ragioni d’urgenza - ha invitato il Comune e Vola Gino Lisa a chiedere l’immediata fissazione dell’udienza pubblica per una pronta definizione del ricorso. Il Comune e il comitato hanno già presentato istanza per l’immediata fissazione dell’udienza pubblica e attendono l’indicazione della data dell’udienza».

Al contraddittorio - riferisce ancora la nota del comitato - si è presentato solo il Provveditorato interregionale Opere pubbliche, poichè nè la Regione Puglia, nè Aeroporti di Puglia, pur essendo stati chiamati in causa, si sono costituiti in giudizio. Ricordiamo, a tal proposito, che l’Enac (ente nazionale aviazione civile) ha già chiesto per conto di Aeroporti di Puglia la riapertura della conferenza di servizi del Gino Lisa in «seduta unica» per la presa d’atto dei pareri emessi da tutti gli enti pubblici consultati in circa sei anni di durata dell’indagine amministrativa. Dunque il Provveditorato Opere pubbliche potrebbe ora unificare le due richieste che approdano sostanzialmente alla stessa conclusione, fissando la data per la riapertura della conferenza.

Ma secondo il professor Enrico Follieri, che ha promosso il ricorso al Tar, la richiesta di Comune e comitato Vola Gino Lisa va in tutt’altra direzione: «Noi chiediamo la revoca della procedura di archiviazione - risponde così l’avvocato alla Gazzetta - e l’immediata approvazione del provvedimento di compatibilità urbanistica, dal momento che sono stati già acquisiti tutti i pareri. La richiesta dell’Enac mira invece a riaprire la conferenza di servizi che era già finita. Mi sembra una presa in giro. La questione per noi è chiara, il Tar invita a fare la cosa più logica: revocare l’archiviazione e fissate una seduta di chiusura per il provvedimento finale. Noi per parte nostra ci siamo già mossi, Comune di Foggia e comitato Vola Gino Lisa hanno già depositato istanza per l’immediata convocazione dell’udienza pubblica».

Il via libera della conferenza di servizi spianerebbe la strada all’inizio dei lavori per la pista. Un’eventualità in cui crede Aeroporti di Puglia che ha pubblicato lo scorso 17 aprile l’avviso pubblico per l’esecuzione degli espropri sugli 11 ettari della testata 15 dove è previsto l’ampliamento.